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Дмитрий Шляхтин: Ожидаем, что в начале 2017 года российские легкоатлеты смогут участвовать в международных стартах по индивидуальным заявкам

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин подвел итоги встречи с рабочей группой IAAF, на которой обсуждался вопрос о восстановлении в правах сборной России по легкой атлетике. 

- Встреча была очень позитивной и конструктивной. Наши сложности и проблемы были услышаны, в большей степени мы обсуждали рабочую ситуацию по восстановлению членства. Следующие встречи, скорее всего, будут проходить в офисе IAAF.

В ближайшее время мы получим критерии, которые позволят нам заняться допуском спортсменов по индивидуальным заявкам для участия в международных стартах. Мы ждем требования, чтобы начать их выполнять. Мы ожидаем, что уже в начале следующего года наши спортсмены будут потихонечку принимать участие в международных стартах по индивидуальным заявкам, - рассказал Шляхтин.

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD.

В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

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