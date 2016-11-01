Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эммануэль Фримпонг: Месси – замечательный футболист, но каждая команда мечтает обо мне

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг поделился мнением об аргентинце Лионеле Месси.

«В чем феномен Месси? Он замечательный футболист, но, по-моему, каждая команда мечтает о Фримпонге», – заявил игрок в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Фримпонг, выступавший ранее за лондонский «Арсенал», в нынешнем сезоне провел за туляков три игры в РФПЛ и не отметился результативными действиями.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сын Месси провел первую тренировку в «Барселоне»Четырехлетний Тьяго Месси, сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, провел первую тренировку в каталонском клубе, сообщил в своем твиттере журналист sport.es Альберто Рохе.Макси Родригес: После ЧМ-2018 в России Месси может вернуться в «Ньюэлл’с Олд Бойз»Полузащитник «Ньюэлл’с Олд Бойз» Макси Родригес заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может вернуться в Аргентину после чемпионата мира 2018 года в России.«Барселона» вырвала победу в матче с «Валенсией» благодаря дублю МессиМатч девятого тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Барселоны».Главный тренер сборной Бразилии назвал Месси лучшим игроком мираГлавный тренер сборной Бразилии Тите сравнил аргентинца Лионеля Месси, португальца Криштиану Роналду и бразильца Неймара.«Кто сомневался в Месси, тот глупец». Пять причин, почему «Барселона» победила«Кто сомневался в Месси, тот глупец». Пять причин, почему «Барселона» победила«Советский спорт» объясняет, почему «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы разгромно проиграл «Барселоне» в Лиге чемпионов.Карраско, Месси, Буффон и Марез претендуют на звание игрок недели в Лиге чемпионовУЕФА опубликовал восемь номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.Марк-Андре Тер Штеген: Не думаю, что у Браво возникнут проблемы из-за удаленияГолкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:0) на «Камп Ноу» поддержал своего бывшего партнера Клаудио Браво, который получил красную карточку и оставил «горожан» вдесятером.Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Сити»В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила английский «Манчестер Сити». Матч прошел на поле стадиона «Камп Ноу» и завершился со счетом 4:0.Огорчит ли Месси Гвардиолу? Чем интересен матч «Барселона» – «Манчестер Сити»Огорчит ли Месси Гвардиолу? Чем интересен матч «Барселона» – «Манчестер Сити»«Советский спорт» представляет главные интриги этого противостояния.Хосеп Гвардиола: Матч с «Барселоной» станет хорошей проверкой для насХосеп Гвардиола: Матч с «Барселоной» станет хорошей проверкой для насГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Барселоной» ответил на вопросы журналистов.Жерар Пике: Перестал находить мотивацию, надевая футболку сборной ИспанииЖерар Пике: Перестал находить мотивацию, надевая футболку сборной ИспанииЗащитник «Барселоны» на персс-конференции перед игрой с «Манчестер Сити» ответил на вопросы журналистов.Неймар будет получать в «Барселоне» больше МессиПосле подписания нового контракта с «Барселоной» бразильский нападающий Неймар будет получать больше аргентинца Лионеля Месси, сообщает Marca.Клаудио Браво: Стараюсь вникнуть в идеи ГвардиолыКлаудио Браво: Стараюсь вникнуть в идеи ГвардиолыГолкипер «Манчестер Сити», который минувшим летом покинул «Барселону», дал интервью каталонскому изданию Mundo Deportivo.«Барселона» разгромила «Депортиво», Месси забил после выхода на замену«Барселона» разгромила «Депортиво», Месси забил после выхода на заменуМатч восьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -4:0 в пользу «Барселоны».Месси не выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Депортиво»Лионель Месси начнет матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» - «Депортиво» на скамейке запасных.Андрес Иньеста: Не так-то просто быть футболистом «Барселоны»Андрес Иньеста: Не так-то просто быть футболистом «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании дал интервью каталонскому изданию Mundo Deportivo.Луис Энрике: Месси выглядит отлично, он готов сыграть с «Депортиво»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о состоянии своих игроков в преддверии матча 8-го тура Примеры с «Депортиво», который состоится 15 октября.«Молитесь на Месси». Вытащит ли Лео Аргентину на ближайший чемпионат мира?«Молитесь на Месси». Вытащит ли Лео Аргентину на ближайший чемпионат мира?В отборочном цикле к ЧМ-2018 Аргентина проиграла Парагваю (0:1), опустилась на пятое место в группе и рискует не поехать на турнир в Россию.Месси и Умтити приступили к тренировкам в общей группеФорвард «Барселоны» Лионель Месси провел первую полноценную тренировку после травмы приводящей мышцы бедра.Рональдиньо: В один прекрасный день Неймар станет лучшим игроком мираБывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рональдиньо ответил на вопрос о лучшем игроке в истории футбола, а также похвалил своего соотечественника Неймара.

Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Эммануэль Фримпонг
Эммануэль Фримпонгвсе новости

Cпецпредложение