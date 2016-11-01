Эммануэль Фримпонг: Месси – замечательный футболист, но каждая команда мечтает обо мне
Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг поделился мнением об аргентинце Лионеле Месси.
«В чем феномен Месси? Он замечательный футболист, но, по-моему, каждая команда мечтает о Фримпонге», – заявил игрок в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, Фримпонг, выступавший ранее за лондонский «Арсенал», в нынешнем сезоне провел за туляков три игры в РФПЛ и не отметился результативными действиями.
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