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Нури Шахин может перейти в «Спартак»

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28-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Турции Нури Шахин в зимнее трансферное окно может стать футболистом московского «Спартака».

Об сообщает Ligablogger. Также на футболиста претендует турецкий «Трабзонспор».

В сезоне-2016/17 Шахин ни разу не выходил на поле в матчах чемпионата Германии. Ранее он защищал цвета мадридского «Реала» и «Ливерпуля».

В составе «Боруссии» он становился чемпионом Германии в 2011 году. Нури провел 51 матч за сборную Турции и забил два мяча.

«Спартак» в данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. В активе столичного клуба - 28 очков.



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