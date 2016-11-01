Андре Уорд провел открытую тренировку перед боем с Ковалевым
Американский боксер Андре Уорд провел открытое тренировочное занятие в преддверии поединка с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF россиянином Сергеем Ковалевым.
Напомним, бой Ковалев - Уорд состоится 19 ноября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять три чемпионских пояса, принадлежащих российскому боксеру.
Андре Уорд выиграл все 30 своих поединков на профессиональном ринге (15 - нокаутом). В 2004 на Олимпийских играх в Афинах он завоевал золотую медаль.
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