Андре Уорд провел открытую тренировку перед боем с Ковалевым

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Андре Уорд: Ковалев сильнее Головкина, потому что он более разноплановый боец Экс-чемпион мира во втором среднем весе Андре Уорд высоко оценил уровень своего будущего соперника россиянина Сергея Ковалева.

Ковалев будет готовиться к бою с Уордом в Калифорнии Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBО и IBF Сергей Ковалев будет готовиться к бою с Андре Уордом в Соединенных Штатах.