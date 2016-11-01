Фабрегас покинет «Челси» в январе 2017 года

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас покинет английский клуб зимой 2017 года. Об этом сообщает издание The Times.



Согласно информации источника, тренерский штаб «синих» во главе с Антонио Конте не рассчитывает на игрока в нынешнем сезоне. Отмечается, что футболист перейдет в другой клуб на правах аренды. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован «Милан», который уже провел соответствующие переговоры по его трансферу.



Фабрегас перестал выходить в основе «Челси» после прихода Антонио Конте. В нынешнем сезоне 29-летний испанец провел на клубном уровне 6 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.