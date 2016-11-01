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Оскар де ла Хойя: Сейчас Головкин избегает боя с Альваресом

Источник:  ESPNКомментарии

Глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя выразил сомнение в том, что поединок его подопечного Сауля Альвареса с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным состоится в 2017 году.

- Головкин постоянно твердит о том, что он не думает о деньгах. Так давайте сделаем этот бой для людей, для болельщиков. Все детали могут быть согласованы, в этом нет проблемы, но в таком случае ему нужно будет выйти на ринг.

Просто посмотрите, кто сейчас избегает боя. Это делает именно Головкин. Может быть, он не знает, сколько именно денег ему предлагается? Недостатка в гонораре точно не будет, - заявил де ла Хойя.

Напомним, в 2016 году мексиканец Сауль Альварес отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе после того, как организация стала настаивать на организации его поединка с Геннадием Головкиным.

В ближайшее время Альварес планирует выступать в во втором полусреднем весе.

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