Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера «Урала»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко подал в отставку, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

«Вадим Скрипченко покидает футбольный клуб «Урал». Об уходе с поста главного тренера команды специалист объявил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге. После обидного поражения от «Терека», которое стало для «Урала» уже третьим подряд в чемпионате России, Вадим Викторович написал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство ФК «Урал» было настроено на продолжение сотрудничества, однако вынуждено было принять эту отставку», - говорится в сообщении портала.

Вадим Скрипченко вошел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера.



В данный момент «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

В минувшее воскресенье команда уступила на своем поле «Тереку» со счетом 1:4. Этот матч вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.

О том, кто будет готовить «Урал» к матчу 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5 ноября), пока не сообщается.





