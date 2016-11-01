Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера «Урала»
Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко подал в отставку, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
«Вадим Скрипченко покидает футбольный клуб «Урал». Об уходе с поста главного тренера команды специалист объявил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге. После обидного поражения от «Терека», которое стало для «Урала» уже третьим подряд в чемпионате России, Вадим Викторович написал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство ФК «Урал» было настроено на продолжение сотрудничества, однако вынуждено было принять эту отставку», - говорится в сообщении портала.
Вадим Скрипченко вошел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, а 3
сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
В данный момент «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.
В минувшее воскресенье команда уступила на своем поле «Тереку» со счетом 1:4. Этот матч вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.
О том, кто будет готовить «Урал» к матчу 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5 ноября), пока не сообщается.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция