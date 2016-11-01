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«Интер» рассчитывает выйграть борьбу за Верратти, выложив 58 млн фунтов

Источник:  Talksport.coКомментарии

Руководство миланского «Интера» заинтересовано в услугах полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти.

Как сообщает talkSPORT, клуб из Серии А готов выложить за 23-летнего игрока 58 млн фунтов, чтобы опередить сразу два лондонских клуба: «Челси» и «Арсенал». Ранее футболист заявил, что минувшим летом отказался переходить в «Барселону». Также в его услугах, по сообщениям прессы, был заинтересован мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне 23-летний Верратти провел на клубном уровне 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

До переезда в чемпионат Франции футболист выступал за итальянскую «Пескару».

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