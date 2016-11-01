Мария Кучина: Почему-то лишь 42 легкоатлета получат компенсации, достойна вся сборная

Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и Европы Мария Кучина прокомментировала информацию о том, что ведущие легкоатлеты с начала ноября будут получать материальную компенсацию за пропуск ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.



Ранее стало известно, что выплаты получат 42 спортсмена, а глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что на это будет выделено около 40 млн рублей.



«Конечно, приятно, что нас не забыли, что выплатят деньги… Но мы хотели выступать на Олимпиаде и показывать там достойный результат, а не сейчас считать что-то и ждать компенсаций, вот это все… И почему-то только 42 спортсмена, хотя сборная была полностью достойна, ребята отобрались, было почти 70 человек. Вопрос, почему так выделили… Думаю, вся сборная достойна компенсации.



В любом случае это приятно. Но я не прыгаю от счастья. Нам в первую очередь хотелось выступить на Олимпиаде, показать там результат. Эмоционально и морально это далеко не компенсирует то, без чего мы остались. Но спасибо и за это, конечно. Нам никто не говорил, какая будет сумма, ее еще нет. Поэтому я не могу даже приблизительно назвать», – цитирует Кучину агентство «Р-Спорт».