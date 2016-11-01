Президент «Урала»: Скрипченко принял мужское решение, его уход не связан с игрой против «Терека»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отставку главного тренера Вадима Скрипченко. Напомним, об уходе специалиста стало известно сегодня.



«Вадим Викторович принял мужское решение, сообщил только вчера. Но его уход не связан с последней игрой с «Тереком», – цитирует президента клуба «Современный портал Екатеринбурга».



Скрипченко вошел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. С 22 сентября являлся главным тренером клуба.

К матчу 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5 ноября) команду на правах и.о. главного тренера будет готовить Юрий Матвеев.



На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 13-ю строчку в таблице РФПЛ.