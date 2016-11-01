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Александр Зубков: Угрозы переноса чемпионата мира-2017 из Сочи нет, все идет по плану

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков уверен в том, что следующий чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в нашей стране.

- Угрозы переноса чемпионата нет, все идет в штатном режиме. Ведется плотная работа с международной федерацией, сейчас обсуждается конечный результат - подписание соглашения на проведение чемпионата мира. А что касается высказываний...

Каждый имеет полное право высказывать свое мнение. Прежде чем высказывать, нужно хорошо подумать, что говорить, как говорить. Мы всех ждем, мы готовы всех принять. У нас все идет по плану в процессе подготовки чемпионата мира, - рассказал Зубков.

Ранее олимпийская чемпионка Сочи-2014 британская скелетонистка Элизабет Ярнольд заявила о готовности бойкотировать мировое первенство в России из-за допинговых скандалов.

А ранее сообщалось о том, что решение о проведении в нашей стране крупных международных соревнований по зимним видам спорта может быть пересмотрено после публикации расширенной версии доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

Планируется, что чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля.

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