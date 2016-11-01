Вадим Скрипченко: Два дня назад я принял взвешенное, обдуманное решение покинуть пост главного тренера «Урала»

Вадим Скрипченко рассказал о том, как он принял решение подать в отставку с поста главного тренера «Урала».

- Два дня назад я принял взвешенное, обдуманное решение покинуть пост главного тренера. Оповестил президента Григория Иванова, мы нашли понимание, остались только формальности. Благодарен Григорию Викторовичу за доверие в прошлом году. Мы достигли высокого результата, заняли восьмое место. В прошлом году в команде были Ерохин, Подберезкин, Емельянов, которые сейчас кандидаты в сборную, в этом тоже есть заслуга «Урала».

Прошлый сезон был удачным. В этом ребята были настроены выступить не хуже. Старт чемпионата был хорошим, но потом что-то сломалось и пошло не так. Три последних домашних игры мы стремились набрать очки. Жизнь «Урала» продолжается. Надеюсь, что он будет развиваться дальше, - цитирует Скрипченко екатеринбургский портал 66.ru.

Ранее информация об отставке главного тренера появилась на официальном сайте «Урала».

Вадим Скрипченко вошел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. С 22 сентября являлся главным тренером клуба.

К матчу 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5 ноября) команду на правах и.о. главного тренера будет готовить Юрий Матвеев.



В данный момент «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.