Арьен Роббен: В последний раз я играл в Голландии, когда мы провожали ван Боммеля

Вингер «Баварии» и капитан сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ПСВ.

- Вернуться домой - это нечто особенное. Очень рад тому, что мы сыграем именно в Эйндховене. Последний раз я играл в Голландии, когда мы провожали из большого футбола Марка ван Боммеля, - заявил Роббен на пресс-конференции перед игрой.

.@ArjenRobben zurück in der Heimat: "Das letzte Mal, dass ich in Holland gespielt habe, war beim Abschiedsspiel von van Bommel." #PSVFCB pic.twitter.com/lmUigWvm66 — FC Bayern München (@FCBayern) 31 октября 2016 г.

Арьен Роббен играл за ПСВ в 2002 - 2004 годах под руководством Гуса Хиддинка.

Бывший капитан мюнхенского гранда Марк ван Боммель завершил карьеру игрока в 2013 году.



Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти в свою очередь отметил, что Роббен готов выйти на поле в стартовом составе во вторник, однако неизвестно, сколько времени на поле он сможет провести.

Также стало известно, что матч в Голландии точно пропустят травмированные Франк Рибери и Хави Мартинес. А защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер будет включен в число запасных игроков.



«Бавария» и ПСВ - соперники «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17.



