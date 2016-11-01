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Арьен Роббен: В последний раз я играл в Голландии, когда мы провожали ван Боммеля

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Вингер «Баварии» и капитан сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ПСВ.

- Вернуться домой - это нечто особенное. Очень рад тому, что мы сыграем именно в Эйндховене. Последний раз я играл в Голландии, когда мы провожали из большого футбола Марка ван Боммеля, - заявил Роббен на пресс-конференции перед игрой.

Арьен Роббен играл за ПСВ в 2002 - 2004 годах под руководством Гуса Хиддинка. 

Бывший капитан мюнхенского гранда Марк ван Боммель завершил карьеру игрока в 2013 году.

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти в свою очередь отметил, что Роббен готов выйти на поле в стартовом составе во вторник, однако неизвестно, сколько времени на поле он сможет провести.

Также стало известно, что матч в Голландии точно пропустят травмированные Франк Рибери и Хави Мартинес. А защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер будет включен в число запасных игроков.

«Бавария» и ПСВ - соперники «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17.

Матч

ПСВ - Бавария

Место и дата

01 ноября 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция


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