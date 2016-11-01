ЦСКА отправился во Францию на матч с «Монако»

Как сообщает официальный сайт московского ЦСКА, сегодня столичный клуб вылетел в Ниццу, откуда отправится в Монте-Карло, на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако».



Отмечается, что на эту игру тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким взял следующих футболистов:



Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.



Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.



Полузащитники: Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов.



Нападающие: Ласина Траоре, Карлос Страндберг.



Напомним, матч между «Монако» и ЦСКА состоится 2 ноября на домашней арене французского клуба. Стоит отметить, что игра в 3-м туре, прошедшая в Москве, завершилась ничейным результатом (1:1).



Добавим, что одним рейсом с основной командой вылетела и «молодежка», которая свой матч Юношеской лиги сыграет также 2 ноября.