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ЦСКА отправился во Францию на матч с «Монако»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Как сообщает официальный сайт московского ЦСКА, сегодня столичный клуб вылетел в Ниццу, откуда отправится в Монте-Карло, на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако».

Отмечается, что на эту игру тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким взял следующих футболистов: 

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

Полузащитники: Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов.

Нападающие: Ласина Траоре, Карлос Страндберг.

Напомним, матч между «Монако» и ЦСКА состоится 2 ноября на домашней арене французского клуба. Стоит отметить, что игра в 3-м туре, прошедшая в Москве, завершилась ничейным результатом (1:1).

Добавим, что одним рейсом с основной командой вылетела и «молодежка», которая свой матч Юношеской лиги сыграет также 2 ноября.

Голосование: Как завершится матч «Монако» – ЦСКА?

Матч

Монако - ЦСКА

Место и дата

02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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