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Черчесов вызвал в сборную Канунникова и Полоза вместо Дзюбы

Источник:  РФСКомментарии

Максим Канунников
Максим КанунниковИсточник: «Советский спорт»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Катаром и Румынией, сообщает официальный сайт РФС.

В основном списке значатся 24 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»)

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Виктор Васин («Уфа»), Иван Новосельцев («Зенит»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»)

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба – «Зенит), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»).

Нападающие: Максим Канунников («Рубин»), Александр Кокорин («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»)

Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитники Георгий Джикия («Амкар») и Марио Фернандес (ЦСКА). Стоит отметить, что в данном списке возможны изменения.

Матч с Катаром состоится 10 ноября в Дохе (19.00 мск), встреча с Румынией пройдет 15 ноября в Грозном (19.00 мск).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 7 ноября в Дохе.

Голосование: Кого не хватает в списке Черчесова? (3 варианта ответа)

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