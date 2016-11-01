Александр Тарханов: В уходе Скрипченко и матче с «Тереком» никакой связи нет, это ерунда

Бывший главный тренер и советник президента «Урала» Александр Тарханов считает, что не следует связывать уход Вадима Скрипченко с матчем против грозненского «Терека» (1:4).



«Это ерунда, здесь нет связи. Перед сезоном «Урал» сильно изменился, пришло много молодых игроков, поэтому есть проблемы. Не стоит связывать данную ситуацию и с уходом из клуба Гончаренко», – цитирует Тарханова ТАСС.



Скрипченко вошел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. С 22 сентября являлся главным тренером клуба.



К матчу 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5 ноября) команду на правах и.о. главного тренера будет готовить Юрий Матвеев.



На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 13-ю строчку в таблице РФПЛ.