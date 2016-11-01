Виктор Тищенко станет главой селекционного отдела «Локомотива»
Новым главой селекционного отдела «Локомотива» будет назначен 67-летний Виктор Тищенко.
Об этом сообщает портал Euro-football.ru.
Ранее Тищенко уже работал на аналогичной должности в стане железнодорожников и киевском «Динамо», когда эти команды тренировал Юрий Семин.
В данный момент «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. 5 ноября в 13-м туре команда сыграет на своем поле с «Анжи».
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