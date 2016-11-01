Дмитрий Шляхтин: Я не отвечу на вопрос, возглавит ли Скрипченко «Крылья Советов»

Член совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин не подтвердил информацию о том, что главным тренером команды станет Вадим Скрипченко.

- Я вам сейчас не отвечу на этот вопрос. Он (Скрипченко) что, сказал, что переходит в «Крылья», как-то прокомментировал свой уход из «Урала»? Я же не знаю, почему он ушел, - заявил Шляхтин.

Напомним, вчера стало известно о том, что пост главного тренера самарской команды покинул бельгиец Франк Веркаутерен.

А сегодня в отставку с поста наставника «Урала» подал Вадим Скрипченко.

В данный момент «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу чемпионата России. После 12 проведенных матчей в активе команды - только 7 очков.