Зидан взял на матч с «Легией» двух игроков из второй команды «Реала»
Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые отправятся на игру с варшавской «Легией».
Как сообщает официальный сайт «сливочных», встречу из-за травм пропустят полузащитники Лука Модрич, Карлос Каземиро, Хамес Родригес, а также защитник Пепе. Отмечается, что в этом матче могут принять участие два игра из второй команды – форвард Мариано Диас и защитник Альваро Техеро. Капитан «Реала» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в матче квалификации ЧМ-2018.
Полный список игроков, вызванных на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, выглядит следующим образом:
Вратари: Кейлор Навас, Касилья, Яньес.
Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Коэнтрау, Данило, Техеро.
Полузащитники: Иско, Асенсио, Ковачич, Кроос.
Нападающие: Бэйл, Роналду, Бензема, Мариано Диас, Мората.
⚽️💫📝— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 1 ноября 2016 г.
¡Estos son los 19 convocados para el partido 🆚 @LegiaWarszawa! #RMUCL #HalaMadrid pic.twitter.com/asIer2qEKz
Напомним, встреча между командами состоится 2 ноября на домашней арене польского клуба и стартует в 22.45 мск.