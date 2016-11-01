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Зидан взял на матч с «Легией» двух игроков из второй команды «Реала»

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые отправятся на игру с варшавской «Легией».

Как сообщает официальный сайт «сливочных», встречу из-за травм пропустят полузащитники Лука Модрич, Карлос Каземиро, Хамес Родригес, а также защитник Пепе.  Отмечается, что в этом матче могут принять участие два игра из второй команды – форвард Мариано Диас и защитник Альваро Техеро. Капитан «Реала» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в матче квалификации ЧМ-2018.  

Полный список игроков, вызванных на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, выглядит следующим образом: 

Вратари: Кейлор Навас, Касилья, Яньес.

Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Коэнтрау, Данило, Техеро. 

Полузащитники: Иско, Асенсио, Ковачич, Кроос.

Нападающие: Бэйл, Роналду, Бензема, Мариано Диас, Мората. 

Напомним, встреча между командами состоится 2 ноября на домашней арене польского клуба и стартует в 22.45 мск.




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