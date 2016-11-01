Зидан взял на матч с «Легией» двух игроков из второй команды «Реала»

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые отправятся на игру с варшавской «Легией».



Как сообщает официальный сайт «сливочных», встречу из-за травм пропустят полузащитники Лука Модрич, Карлос Каземиро, Хамес Родригес, а также защитник Пепе. Отмечается, что в этом матче могут принять участие два игра из второй команды – форвард Мариано Диас и защитник Альваро Техеро. Капитан «Реала» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в матче квалификации ЧМ-2018.

Полный список игроков, вызванных на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, выглядит следующим образом:

Вратари: Кейлор Навас, Касилья, Яньес.



Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Коэнтрау, Данило, Техеро.



Полузащитники: Иско, Асенсио, Ковачич, Кроос.



Нападающие: Бэйл, Роналду, Бензема, Мариано Диас, Мората.

Напомним, встреча между командами состоится 2 ноября на домашней арене польского клуба и стартует в 22.45 мск.











