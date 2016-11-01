Денис Лебедев: Многие говорят, что Гассиев – будущее крузервейта. Придется мне их огорчить

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев рассказал о ходе своей подготовки к бою с соотечественником Муратом Гассиевым.

- Подготовка проходит в обычном режиме. Со следующей недели пойдет максимальная нагрузка. Порой задаю себе вопрос: а на хрена мне все это надо? На что мой тренер Фредди Роуч мне отвечает: терпи Денис, это цена твоей будущей победы. Я держу в уме эти слова, вытираю пот со лба, и пошел пахать дальше. Это временные мысли, и я конечно же знаю для чего мне все это нужно. На пик формы еще не вышел, только начинаем к нему подбираться. Работа в самом разгаре.



Многие говорят, что Мурат Гассиев - это будущее крузервейта. Ну что же, придется мне их огорчить. Гассиев хороший парень, и возможно за ним будущее, но на сегодняшний день я считаю себя лучшим в этом весе, - цитирует Лебедева официальный сайт промоутерской компании «Мир Бокса».

Напомним, бой Лебедев - Гассиев состоится 3 декабря в Москве. На кону будут стоять два чемпионских пояса, принадлежащих Денису.



Мурат Гассиев выиграл все 23 своих поединка на профессиональном ринге (17 - нокаутом).

