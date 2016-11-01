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Кукштель, Петьков, Дацюк и еще 22 хоккеиста отправились на сбор СКА в Новогорск

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом, который отправился на сбор команды в Новогорск.

Вратари: Евгений Иванников, Сергей Коробов, Алексей Мельничук.

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Патрик Херсли, Егор Яковлев.

Нападающие: Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Кукштель, Стив Мозес, Кирилл Петьков, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Вадим Шипачев, Сергей Широков. 

Напомним, Александр Барабанов, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Игорь Шестеркин, Микко Коскинен и Ярно Коскиранта примут участие в Кубке Карьяла, а Егор Рыков сыграет в Турнире четырех наций в составе молодежной сборной России.  

Сергей Коробов - голкипер «СКА-Невы», который в нынешнем сезоне не провел за команду ни одной встречи. На счету Алексея Мельничука 1 матч в ВХЛ. 

Кирилл Петьков и Павел Кукштель - игроки СКА-1946.  

 На сборе в Новогорске армейцы проведут пять дней, а 5 ноября сыграют контрольный матч против московского «Спартака».

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