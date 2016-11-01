Скандинавская ходьба оказалась полезнее бега

Скандинавская ходьба способствует похудению и тренирует сердечно-сосудистую систему.

Скандинавская ходьба – вид физической активности, который появился в Финляндии и в последние десятилетия получил широкое распространение во всем мире. В сравнении с традиционными видами физической подготовки, у нее есть некоторые преимущества.

В скандинавской ходьбе человек ходит, опираясь на специальные палки. Такой инвентарь напоминает лыжные палки, однако, между ними имеются существенные отличия. Например, палки для скандинавской ходьбы короче, чем для лыжных гонок; на острие имеется прочный наконечник, чтобы смягчать силу удара о поверхность основания.

Исследования ученых Североамериканской ассоциации спортивных медиков показали, что в скандинавской ходьбе задействовано 90% всех мышц человеческого организма, в отличие от обычной ходьбы (70%) и бега (45%). Таким образом, во время тренировок работают все группы мышц. Ходьба с упором на палки дает возможность пожилым людям или лицам с лишним весом увеличить свою двигательную активность.

Также скандинавская ходьба тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает объем легких, увеличивает снабжение крови кислородом, благотворно сказывает на опорно-двигательном аппарате. Занятия на свежем воздухе оздоравливают организм в целом.