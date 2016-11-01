Скандинавская ходьба оказалась полезнее бега
Скандинавская ходьба
способствует похудению и тренирует сердечно-сосудистую систему.
Скандинавская ходьба – вид
физической активности, который появился в Финляндии и в последние десятилетия получил широкое распространение во всем мире. В сравнении с традиционными видами физической
подготовки, у нее есть некоторые преимущества.
В скандинавской ходьбе человек
ходит, опираясь на специальные палки. Такой инвентарь напоминает лыжные палки,
однако, между ними имеются существенные отличия. Например, палки для
скандинавской ходьбы короче, чем для лыжных гонок; на острие имеется прочный
наконечник, чтобы смягчать силу удара о поверхность основания.
Исследования ученых Североамериканской ассоциации спортивных медиков показали, что в скандинавской ходьбе
задействовано 90% всех мышц человеческого организма, в отличие от обычной
ходьбы (70%) и бега (45%). Таким образом, во время тренировок работают все
группы мышц. Ходьба с упором на палки дает возможность пожилым людям или лицам
с лишним весом увеличить свою двигательную активность.
Также скандинавская ходьба
тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает объем легких, увеличивает
снабжение крови кислородом, благотворно сказывает на опорно-двигательном
аппарате. Занятия на свежем воздухе оздоравливают организм в целом.