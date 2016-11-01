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Вячеслав Колосков: Возвращение Кокорина в сборную России – закономерное явление

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возвращение в сборную России нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- Возвращение Кокорина в сборную России – закономерное явление. Он один из сильнейших игроков чемпионата России. Своей игрой Александр доказывает, что он классный игрок, который нужен команде. Тренерский штаб принял абсолютно правильное решение. Главным критерием вызова в национальную сборную должна быть стабильная игра на клубном уровне, что и демонстрирует Кокорин.

Александр заслуживает играть в национальной команде. На него что, надо вешать черную метку за то, что он гулял где-то? На моей памяти было много сильных футболистов и хоккеистов, которые гуляли день и ночь, а играли великолепно, - заявил Колосков.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее обнародовал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Катаром и Румынией. Александр Кокорин вызван в сборную впервые после завершения Евро-2016. 

Матч с Катаром состоится 10 ноября в Дохе (19.00 мск), встреча с Румынией пройдет 15 ноября в Грозном (19.00 мск).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 7 ноября в Дохе.

Голосование: Кого не хватает в списке Черчесова? (3 варианта ответа)

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