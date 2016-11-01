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Роман Павлюченко: Не ожидал отставки Скрипченко, это для меня шок

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Форвард «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал уход Вадима Скрипченко с поста наставника команды. Напомним, о решении специалиста покинуть клуб стало известно сегодня.

– Сильно разочарован из-за ухода тренера, не ожидал отставки, – рассказывает Павлюченко. – Это для меня шок. Вадим Викторович меня очень сильно хотел видеть в команде, но такова футбольная жизнь. Зная характер тренера, как он относится к работе и футболу, уверен, что у него все будет хорошо в будущем. Желаю ему только удачи.

– Президент «Урала» сказал, что Скрипченко принял решение об уходе два дня назад. Тренер как-то упоминал об этом в разговоре с командой?
– Даже не знал об этом. Он никому ничего не говорил.

– Что сегодня Скрипченко сказал команде на прощание? 
– Не присутствовал на собрании. Мне срочно нужно было улететь в Лондон на один день. Завтра вернусь в Екатеринбург, пообщаюсь с ребятами. И обязательно позвоню Вадиму Викторовичу, поговорю с ним, –  сказал Павлюченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Скрипченко вошел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. С 22 сентября являлся главным тренером клуба.

К матчу 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5 ноября) команду на правах и.о. главного тренера будет готовить Юрий Матвеев.

На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 13-ю строчку в таблице РФПЛ.

Голосование: С чем связан уход Скрипченко из «Урала»?

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