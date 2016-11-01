Сборная России пробилась в плей-офф чемпионата мира по Overwatch

Команда Сборной России по по Overwatch вышла в стадию плей-офф Overwatch World Cup.



В своей группе Россия заняла первое место после того, как победила сборные США, Германии и Чили. Также в плей-офф чемпионата мира вышли Франция, Испания, Финляндия, Южная Корея, США, Китай и Швеция.



В стадии плей-офф Россия сыграет со сборной Франции в формате bo3 - 4 ноября в 22:15 по МСК.



Чемпионат мира по Overwatch проходит в рамках конференции BlizzCon в городе Анахайм, США.