Роман Ротенберг: Санкции затрудняют денежные переводы «Йокериту», это логично

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал непростую финансовую ситуацию, сложившуюся в финском «Йокерите».

- У «Йокерита» есть проблемы определенные, но вопросы надо задавать менеджменту клуба. Что касается экономических санкций, то они действительно затрудняют денежные переводы. Это логично, - цитирует Ротенберга агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Йокерита» в последнее время нерегулярно получали зарплату.