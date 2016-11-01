Роман Ротенберг: Санкции затрудняют денежные переводы «Йокериту», это логично
Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал непростую финансовую ситуацию, сложившуюся в финском «Йокерите».
- У «Йокерита» есть проблемы определенные, но вопросы надо задавать менеджменту клуба. Что касается экономических санкций, то они действительно затрудняют денежные переводы. Это логично, - цитирует Ротенберга агентство ТАСС.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Йокерита» в последнее время нерегулярно получали зарплату.
Напомним, российские совладельцы клуба из Хельсинки (в числе которых - бизнесмен Геннадий Тимченко) попали в санкционные списки Евросоюза.
При этом, основным владельцем команды по-прежнему является финский политик Харри Харкимо, которому принадлежит 51% акций.В данный момент «Йокерит» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 37 очков в 26 проведенных матчах.
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