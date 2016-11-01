ФИФА не разрешила сборным Англии и Шотландии играть в футболках со знаком красного мака
По информации издания Mirror, ФИФА запретила сборным Англии и Шотландии играть в футболках со знаком красного мака, который является символом памяти жертв военных конфликтов.
Источник отмечает, что в спортивной организации считают этот знак политическим символом.
Сборная Англии 11 ноября проведет матч с командой Шотландии в рамках квалификации ЧМ-2018 в России. Именно в этот день в Великобритании отмечается день памяти погибших в войнах солдат стран Британского содружества.
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