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«Авангард» обменял Дерека Роя в «Трактор» на Данилу Губарева

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

«Авангард» обменял нападающего Дерека Роя в челябинский «Трактор» на форварда Данилу Губарева, сообщает официальный сайт омичей.

Кроме того, в обмен на денежную компенсацию в «Салават Юлаев» перешел нападающий «Авангарда» Дмитрий Мальцев.

- Дерека Роя мы приглашали, надеясь на то, что он станет лидером команды. Тренерский штаб перепробовал множество сочетаний и со временем пришел к выводу: держать легионера в третьем звене не имеет смысла.

Что касается Мальцева, здесь ситуация простая: нападающему нужно играть, а не сидеть на скамье запасных. Кроме того, обмены связаны с разгрузкой платежной ведомости в соответствии с критериями, установленными Советом директоров клуба. Мы благодарим Дерека и Дмитрия за профессиональную работу и желаем успешного продолжения карьеры!, - прокомментировал обмены генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.

В КХЛ Губарев сыграл 121 матч. Он забросил 7 шайб, сделал 10 результативных передач и набрал 73 минуты штрафа. В текущем сезоне он не отмечался результативными действиями.

Дерек Рой перешел в омскую команду минувшим летом. В активе канадца - 12 (5+7) очков в 21 матче при показателе полезности «+3».

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