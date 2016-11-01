Никита Симонян: Такое ли серьезное преступление сделал Кокорин, чтобы его пожизненно удалить из сборной?

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал вызов форварда «Зенита» Александра Кокорина в сборную России на контрольные матчи с командами Катара (10 ноября, Доха, 19:00 мск) и Румынии (15 ноября, Грозный, 19:00 мск).



Отметим, что игрок впервые был вызван в национальную команду после скандала, связанного с вечеринкой в Монте-Карло.

«Разве Кокорин в последнее время не прибавил? Я думаю, прибавил. Александр сейчас находится в отличной форме. И второй вопрос: такое ли серьезное преступление сделал Кокорин, чтобы его пожизненно удалить из сборной? Нет. Таков мой ответ», – цитирует Симоняна «Чемпионат».



С полным списком игроков, вызванных на контрольные встречи с Катаром и Румынией, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



