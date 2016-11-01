Станислав Черчесов: Возвращение в сборную Кокорина и Глушакова? Любому игроку надо прийти в себя после Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в национальную команду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

– Все когда-то бывает в первый раз. Мы все последовательно делаем. Любому игроку надо в себя прийти поле чемпионата Европы. Они сами чувствуют свое состояние – которое позволяет не просто быть в сборной, а быть боевой единицей. Сейчас они в том состоянии, в котором мы рады их видеть, – заявил Черчесов.

Напомним, сборная России проведет контрольные матчи 10 ноября с Катаром и 15-го – с Румынией.

Полный список игроков ЗДЕСЬ