Сборная России не будет собираться в декабре и феврале

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда не будет собираться в декабре и феврале, хотя изначально была вероятность сборов в эти сроки.



– В декабре и феврале сборов не будет. Сборная не должна быть представлена не так, как должна. Мы же играем под флагом сборной. Не хочется ни себя, ни клубы ставить в неприятное положение. Но ситуация такова, что со сборами команды в эти сроки не складывается, – отметил Черчесов.



Таким образом, последний сбор национальной команды в этом году завершится 15 ноября, после товарищеского матча с Румынией в Грозном.

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