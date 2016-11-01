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Алексей «Solo» Березин: «У команд из СНГ есть проблема в отсутствии дисциплины в игре»

Комментарии

Капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью CyberSport.ru поделился мнением о проблеме команд из СНГ и о тренере в коллективе Virtus.pro.

- Как ты думаешь, почему остальные команды из СНГ не смогли пробиться в плей-офф? Что им помешало показать хорошую игру?

- У всех команд из СНГ есть отличные исполнители на своих ролях, общий уровень личного скилла большинства игроков реально высок. Проблема в отсутствии дисциплины в игре: драфты, лейнинг, варды, смоки, передвижения — большинство играет в Dota 2 на инстинктах. На мой взгляд, это главная проблема наших команд.

- В анонсах Virtus.pro много говорилось про экспериментальный подход к тренировкам, буткемпу. Можешь ли ты сказать, что эксперименты были удачными? По сравнению с другими составами во главе с тобой, выполнять роль лидера в VP легче или тяжелее?

- Когда мы создавали команду, Антон рассказал мне, как он видит устройство успешной команды изнутри, и наши мнения во многом сошлись. Выводы делать, конечно, рано: насколько удачно то, что мы сейчас делаем, покажет дистанция. Что касается роли лидера, то я думаю, что сейчас мне гораздо легче, чем было когда-либо. У меня огромный багаж знаний и опыта; можно сказать, что я прошёл сцену региона СНГ с самых начальных уровней. Я серьёзно поработал над своим пониманием игры и умею донести свои мысли до ребят. Я очень уважаю тиммейтов и считаю их лучшими исполнителями своих ролей в СНГ как минимум. Да, определённо, легче.

- Главный вопрос, который интересует всё сообщество. У вас есть тренер? И нужен ли он командам по Dota 2?

- Тренера у нас нет. Мы долго размышляли о потенциальных кандидатах на эту должность, но так и не пришли к общему мнению. Нет таких игроков в СНГ, кто сам хочет заняться тренерством и чьё мнение бы уважали все пятеро. Но у нас есть отличный парень Ян — он наш аналитик/статсмен, и он делает крутые вещи. Абсолютный «некст лвл» всего, что я знал о статистике в Dota 2 до встречи с ним.

- За кем стоит решающее слово во время выбора героев? За тобой, как капитаном, или за Романом «RAMZES666» Кушнарёвым, который сидит на слоте пикера?

- На пик я посадил Романа за 10 дней до квалификаций на major-турнир. Мне нравится его последовательное мышление в плане драфтов. Конечно, он советуется со мной, но я ему доверяю и частенько говорю «бери, что захочешь». К тому же это сняло определённый груз ответственности с меня, на мне и так лежит много обязанностей по игре.

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