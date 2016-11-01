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«Интер» отправил в отставку де Бура

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Согласно информации издания Sky Sports, голландский специалист Франк де Бур был отправлен в отставку с поста главного тренера «Интера».

Отмечается, что в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Напомним, наставник возглавил миланский клуб в начале августа этого года, подписав с клубом из Серии А трехлетний контракт.

Под руководством де Бура «Интер» провел 11 матчей, одержав 4 победы. На данный момент команда занимает 14-е место в таблице национального первенства. 

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