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Анзор Кавазашвили: Я бы с удовольствием снова возглавил комитет РФС по выявлению договорных матчей

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Бывший вратарь сборной СССР и экс-руководитель экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили готов возобновить свою деятельность, направленную на борьбу с коррупцией в российском футболе. 

- За последние несколько лет «Анжи» (Махачкала) и «Терек»(Грозный) очень часто фигурируют в футбольных сводках. Некоторые даже обвиняют команды, что они сдали или купили игру. Я не видел ни одного такого матча, поэтому делать какие-то выводы не берусь. Уход главного тренера в середине сезона говорит о других причинах, а не том, что команда продала игру. Такого не может быть. Ошибки допускают все. Голословно обвинять футбольные клубы премьер-лиги — это просто аморально со стороны журналистов.

Если сегодня Виталий Мутко захочет справедливого разбора этого дела, он может пригласить меня снова возглавить данный орган. К сожалению, пока из РФС не связывались со мной по этому поводу. Я бы с удовольствием вернулся бы назад и возглавил комитет по выявлению договорных матчей. Когда я работал, то подобрал таких людей, которые не шли на какие уступки. Мы делали свои выводы — футбольные, судейские, инспекторские, юридические, экономические. Руководителям некоторых футбольных клубов не понравились наши решения, которые шли вразрез их мнениям, - заявил Кавазашвили.

В минувшее воскресенье «Урал» уступил на своем поле «Тереку» со счетом 1:4. Этот матч вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.

Сегодня стало известно о том, что главный тренер екатеринбургского клуба Вадим Скрипченко подал в отставку

Голосование: С чем связан уход Скрипченко из «Урала»?

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