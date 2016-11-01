Евгений Трофимов: 4 миллиона Исинбаевой? Справедливость восторжествовала!

Тренер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Евгений Трофимов – о денежной компенсации, которая обещана легкоатлетам, пропустившим Олимпиаду-2016 из-за дисквалификации ВФЛА.



– Меня очень порадовала эта новость! – говорит тренер. – Справедливость восторжествовала! Ничего криминального не вижу в том, что Исинбаева, Кучина и Шубенков получат максимальные суммы, а другим достанется меньше. Я уверен, что все трое стояли бы на пьедестале в Рио. На самом деле никакие деньги не могут в полной мере компенсировать ребятам то, что у них отняли, но все же эти суммы хоть как-то ситуацию исправят.



– Какой может быть реакция международного сообщества на поощрение команды, отстраненной от Игр по решению ИААФ? Не вызовет ли это дополнительного раздражения по отношению к нам?

– Я не считаю, что мы делаем что-то в пику международному сообществу и в частности наперекор ИААФ. Мы поощряем чистых спортсменов, которые не заслуживали такого наказания, их вина не доказана.



– Известно ли вам что-то о компенсации для тренеров? Она будет?

– Нет, пока никакой информации о вознаграждении для наставников мне не поступало.



– Вы рассчитываете на это?

– А почему нет? Мы ведь тоже работали! Ради этой Олимпиады мы проработали не один год!



Напомним, что сборная России по легкой атлетике получит 40 миллионов рублей в качестве компенсации за пропущенные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. По 4 миллиона достанется двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой, чемпиону мира в беге с барьерами на 110 м Сергею Шубенкову и чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Кучиной. Остальные спортсмены получат меньшие суммы. Всего на компенсацию претендуют 42 атлета.



Деньги для этих целей поступят из Фонда поддержки олимпийцев.