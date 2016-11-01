Анатолий Бышовец: Я рад, что Кокорин вернулся в сборную

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением относительно возвращение в сборную России нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- Я рад, что вернулся в сборную Кокорин – это результат качества его игры. К тому же, его отношение изменилось. Что касается Глушакова, я думаю, что он стал капитаном и лидером «Спартака» - в этом и есть привлекательность его приглашения. Я думаю, что это только этап. Нужно не зацикливаться только на селекционной работе, но этот этап подведет итог. Игра в Катаре будет более информативной, и команда столкнется и со сложностями и с проблемами – это и разница во времени, и климатические условия. Это будет наиболее полезная игра, - передает слова Бышовца «Р-Спорт».

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее обнародовал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Катаром и Румынией. Александр Кокорин вызван в сборную впервые после завершения Евро-2016.

Матч с Катаром состоится 10 ноября в Дохе (19.00 мск), встреча с Румынией пройдет 15 ноября в Грозном (19.00 мск).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 7 ноября в Дохе.