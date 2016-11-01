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«Спартак» и ЦСКА пригласили на просмотр 19-летнего форварда из чемпионата Нигерии

Источник:  Sporting LifeКомментарии
Годвина Обайе
Годвина ОбайеИсточник: Goal.com

Как сообщает Sportinglife, московские «Спартак» и ЦСКА пригласили на просмотр нападающего нигерийского клуба «Викки Туристс» Годвина Обайе.

«Мы получили два предложения от российских клубов ЦСКА и «Спартак». В ближайшее время он отправится на просмотр. Это случится сразу после того, как он получит визу. Мы будем надеяться и молиться за него, чтобы он преуспел в своей карьере», –рассказал один из руководителей нигерийского клуба.

В минувшем сезоне 19-летний форвард забил 19 голов во всех турнирах.


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