Сергей Шубенков: Компенсация за Олимпиаду? Для меня это не новость
Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Олимпиаду Рио.
– Сергей, порадовала новость по поводу компенсаций за пропуск Олимпиады?
– Да, это не новость! Как только нас отцепили, сразу сказали, что компенсация будет. Новость была в сроках и сумме. Но на счет суммы, это не стало для меня новостью месяца полтора назад. Это не было таким уж большим секретом, просто никто особо размер суммы не афишировал.
Фонд поддержки олимпийцев России наградит суммой 4 млн рублей тройку ведущих легкоатлетов страны, вынужденно пропустивших Олимпиаду-2016. В число таких спортсменов войдут Елена Исинбаева и Сергей Шубенков.
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