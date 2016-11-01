Виталий Мутко: РФПЛ не обращалась в РФС по вопросу использования видеоповторов
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал возможность использования систем определения взятия ворот на матчах РФПЛ.
- Для того, чтобы их использовать, нужно получить право на эксперимент. К нам лига с такой просьбой не обращалась. Если лига готова на этот эксперимент, мы можем обратиться в Международную федерацию футбола, посмотрим, поддержат ли они нас, потому что страны, в которых эксперимент будет проводиться, уже определены.
- Когда мы это обсуждали на исполкоме ФИФА, был целый ряд вопросов по использованию повторов. Мы в футбол играем по правилам ФИФА и не имеем права их менять, - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что система автоматического определения взятия ворот будет использоваться на Кубке конфедераций, который пройдет в России в следующем году.
- Для того, чтобы их использовать, нужно получить право на эксперимент. К нам лига с такой просьбой не обращалась. Если лига готова на этот эксперимент, мы можем обратиться в Международную федерацию футбола, посмотрим, поддержат ли они нас, потому что страны, в которых эксперимент будет проводиться, уже определены.
- Когда мы это обсуждали на исполкоме ФИФА, был целый ряд вопросов по использованию повторов. Мы в футбол играем по правилам ФИФА и не имеем права их менять, - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что система автоматического определения взятия ворот будет использоваться на Кубке конфедераций, который пройдет в России в следующем году.
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