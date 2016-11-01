КХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата по итогам октября

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ сезона-2016/17 назвала лауреатов октября в четырех номинациях.

Лучшим вратарем прошедшего месяца признан представитель СКА Игорь Шестеркин. Его сухая серия составила 205 минут и 5 секунд, а всего, с учетом матчей сентября – 272 минуты 08 секунд, что является третьим результатом за всю историю КХЛ.

Лучшим защитником октября стал Крис Ли («Металлург» Мг), в 11 матчах одержавший вместе с командой 8 побед.

Защитник «Магнитки» завершил эти матчи с общим показателем полезности (+5) и набрал в них 12 (4+8) очков (лучший показатель в лиге), две из заброшенных шайб стали победными.

Лучшим нападающим выбран Илья Ковальчук (СКА), в 12 матчах набравший 18 (9+9) очков (лучший показатель в лиге). Он набирал очки в 11 играх и забрасывал шайбы – в шести. На счету Ковальчука хет-трик в гостевом матче со «Слованом» (один из голов стал победным) и дубль в матче с «Витязем».

Лучшим новичком признан голкипер Артем Загидулин («Куньлунь Ред Стар»), в 4 полностью проведенных матчах одержавший две победы.



