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Сергей Шубенков: Недовольных по выплатам компенсации за Олимпиаду быть не может

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за пропущенную Олимпиаду в Рио.

– Сергей, вы знали, что вам будет выплачено 4 миллиона?
– Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млн, середнякам поменьше, и, так называемым туристам, еще меньше. Единственный вопрос возникал – когда? Но вот стало известно, что это произойдет в ноябре.

– На ваш взгляд, деньги поделены справедливо, не будет недовольных?
– Есть явные лидеры, и есть те, кто претендовал максимум на выход в финал. А некоторые явно поехали бы в Рио «туристами». Поэтому считаю, что недовольных быть не может.

Денежную компенсацию за неучастие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро получат 42 легкоатлета, а сумма выплат составит около 40 млн руб. Сообщается, что из этой суммы Елена Исинбаева и Сергей Шубенков получат по 4 млн. Неофициально также называется имя третьей спортсменки, кому будет выплачено 4 млн, это чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина. Оставшаяся сумма будет распределена между остальными 39 атлетами. 

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