Майкл Пелино: Новости о Кубке Гагарина и КХЛ в Канаде популярны

Тренер магнитогорского «Металлурга» Майкл Пелино об интересе к КХЛ в Канаде.

- Новости о Кубке Гагарина и Континентальной хоккейной лиге в Канаде тоже популярны. Это касается и североамериканских хоккеистов, и тренеров. Я выиграл уже второй Кубок Гагарина, и в Канаде меня очень часто и много поздравляли с этим событием. Мне звонили коллеги, журналисты. Было очень приятно услышать оценку своей работы. Так что хоккейная общественность в Канаде, пусть и не так пристально, но следит за КХЛ.

Хорошо знаете КХЛ. К вам обращались за помощью при комплектовании состава сборной? Рекомендовали кого-то из хоккеистов, играющих в КХЛ, лично вы?

- Криса Ли, Брэндона Козуна, Максима Тальбо и многих других хоккеистов из КХЛ рекомендовал именно я. С генменеджером и тренерами мы постоянно на связи, обсуждали состав – кого пригласить в сборную. Спасибо коллегам за доверие, потому что именно мои рекомендации по хоккеистам из клубов КХЛ были взяты за основу. Это логично, потому что я не первый сезон работаю тут, и многие хоккеисты с канадским паспортом у меня на виду, - рассказал Пелино в интервью официальному сайту КХЛ.



Отметим, что Майкл Пелино назначен помощником главного тренера сборной Канады, которая примет уччастие в турнире DEUTSCHLAND CUP 2016.

Напомним, что 13 игроков из команд КХЛ вызваны в сборную Канады, которая в первых числах ноября примет участие в Кубке Германии. Турнир пройдет с 4 по 6 ноября в немецком Аугсбурге. Помимо хозяев и канадцев в Кубке также примут участие сборные Словакии и Швейцарии.