«Интер» подтвердил отставку де Бура

Голландский специалист Франк де Бур официально покинул пост пост наставника миланского «Интера». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.



Отмечается, что трудовое соглашение с тренером было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Также сообщается, что руководить командой в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Саутгемптона» будет наставник «молодежки» Стефано Векки.



Напомним, де Бур возглавил миланский клуб в начале августа этого года, подписав с клубом из Серии А трехлетний контракт.



Под руководством голландца «Интер» провел 11 матчей, одержав 4 победы. На данный момент команда занимает 14-е место в таблице национального первенства.