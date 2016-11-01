Объявлен состав молодежной сборной России на товарищеские матчи со Швейцарией

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды на два товарищеских матча с командой Швейцарией, которые состоятся в Марбелье 10 и 14 ноября.

Всего в список вошли 23 футболиста:

Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Антон Митрюшкин («Сьон»), Максим Рудаков («Зенит» Пенза).

Защитники: Артем Вяткин («Зенит»), Лео Гогличидзе, Василий Черов (оба – «Краснодар»), Алексей Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба – «Спартак»), Сергей Макаров («Минск»), Артем Семейкин («Энергомаш»), Джамалдин Ходжаниязов («Орхус» Дания), Денис Якуба («Кубань»).

Полузащитники: Нико Абуладзе («Марбелья»), Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев (оба – «Спартак»), Игорь Безденежных («Уфа»), Алексей Гасилин, Максимилиан Проничев (оба – «Зенит»), Филипп Дворецков («Торпедо»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»).

Нападающие: Максим Майрович («Кубань»), Николай Обольский («Динамо»), Владислав Пантелеев («Спартак»).

- У молодежной сборной России не так много возможностей для проведения товарищеских игр, нужно укладываться в «окна» ФИФА, поэтому важно использовать их эффективно. В этот раз мы дважды сыграем со Швейцарией. Нам предстоят хорошие спарринги, швейцарцы – достойный соперник, это добротный европейский середняк. В команду вызваны футболисты 1996-1997 годов рождения, подходящие по возрасту в молодежную сборную нового образца.

Некоторых ребят уже хорошо знаем, они играли за команду в отборочном цикле ЧЕ-2017 U-21, многие прошли через институт юношеских сборных. При этом есть футболисты, которые первый раз приглашены в команду, хочется познакомиться с ними, - заявил главный тренер команды Николай Писарев.