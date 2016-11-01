Ринат Билялетдинов: История с уходом тренеров «Урала» мутная

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отставку с поста главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко.

- История с уходом тренеров «Урала» мутная. Эта шумиха не красит наш чемпионат. В прошлом году Гончаренко ушёл. Сейчас – Скрипченко. Может, Вадим Викторович ещё вернётся, ведь решение было принято на эмоциях. Любая команда может попасть под какие-то подозрения.

В ситуации с «Уралом» для меня ничего нового нет. Лично для меня «Урал» не стал клубом, в который нельзя идти работать, - передает слова Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, ранее информация об отставке главного тренера уральского клуба появилась на официальном сайте «Урала».

Вадим Скрипченко вошел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. С 22 сентября являлся главным тренером клуба.

К матчу 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5 ноября) команду на правах и.о. главного тренера будет готовить Юрий Матвеев.

В данный момент «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.