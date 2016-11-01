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Участник шоу «Голос» поспорит за звание чемпиона России по вольной борьбе

Источник:  Р-СпортКомментарии

Участник вокального проекта «Голос» на Первом канале Торнике Квитатиани примет участие в предстоящем чемпионате России по вольной борьбе.

- Участник популярного всероссийского шоу «Голос» Торнике Квитатиани примет участие в чемпионате России по вольной борьбе в абсолютных весовых категориях. Спортсмен будет бороться, предположительно, в весовой категории до 97 килограммов, - цитирует агентство «Р-Спорт» одного из организаторов турнира.

Соревнования пройдут в Воронеже 2 ноября.

Мастер спорта России Торнике Квитатиани в прошлом году на аналогичном чемпионате занял второе место в абсолютной весовой категории.

На проекте «Голос» спортсмен успешно преодолел этап «Поединки». Программа с участием Квитатиани вышла в эфир в минувшую пятницу.

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