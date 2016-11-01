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Владимир Крикунов: Акции с раздачей розовых маек — не мой стиль работы

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о своем назначении на пост наставника екатеринбургского клуба.

- В воскресенье вечером мне позвонило руководство «Автомобилиста» и пригласило в клуб. Попросил два часа на размышление, решили вопрос с помощниками и дал согласие. Вчера уже прилетел в Екатеринбург.

Тренировку с командой успели провести, пока, правда, на лёд не выходили. Когда уже выйдем на лёд, тогда буду оценивать ребят. Конкретных целей руководство не обозначило, но понятно, что нужно стараться попадать в плей-офф.

«Автомобилист» при Разине очень хорошо начал сезон, шли на втором месте, потом стали опускаться. Играли они неплохо, но в последний месяц что-то пошло не так. Конечно, не буду устраивать акций с раздачей розовых маек, как делал Андрей Разин. Это не мой стиль работы, - рассказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Напомним, 31 октября главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин был отправлен в отставку вместе со своим тренерским штабом. В тот же день новым наставником команды же был назначен Владимир Крикунов.

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