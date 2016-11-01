ALTERNATE aTTaX, HellRaisers и mousesports не примут участие в Acer Predator Masters 3

Команды ALTERNATE aTTaX, HellRaisers и mousesports отказались от участие в турнире Acer Predator Masters по CS:GO.



Команды решили сняться с турнира и выступить на European Minor Championship, который пройдет с 4 по 6 ноября в Бухаресте, Румыния.

Организаторы Acer Predator Masters пригласили французский коллектив Millenium, вместо трех снявшихся команд. Остальные два инвайта будут оглашены позже.

Acer Predator Masters 3 пройдет с 3 по 6 ноября в городе Крефельд, Германия. Призовой фонд турнира составит 50 000 долларов.



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