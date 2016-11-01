Евгений Гинер: Продаю ли я ЦСКА? Не читайте газет, как говорится

Президент ЦСКА Евгений Гинер решительно опроверг слухи о том, что он может продать команду.

- Продаю ли я ЦСКА? Не читайте газет, как говорится. И мыслей таких не было.

Мы не очень грамотно сработали в летнее трансферное окно, взяли не совсем тех, кого хотели. Массу игроков отдали в аренду (Витиньо, Ткачев), они вернутся. Но кого-то будем искать еще. Селекционная служба работает все время. Здесь больше моя вина – этим летом самая главная задача была не игроков набрать, а открыть арену. Можно штаны порвать, широко шагая. Все надо делать поэтапно.

Люди на наш стадион приходят разные, но все говорят, что арена получилась домашней, уютной. По спортивной инфраструктуре российские арены догоняют весь мир, - рассказал Гинер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Евгений Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. За это время команда шесть раз становилась чемпионом России.

В данный момент армейцы занимают третью строчку турнирной таблицы чемпионата России, отставая от «Зенита» и «Спартака» на семь очков.



