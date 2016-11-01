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Анфиса Резцова: Компенсации легкоатлетам? У нас в стране завелись лишние миллионы?

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с многомиллионными выплатами сборной России по легкой атлетике в качестве компенсации за пропущенную Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

– Какие компенсации? Какие выплаты? Легкоатлеты сегодня должны решать другие проблемы – как побороть допинг, а не думать как кого поощрить. У нас что в стране других проблем нет? Я вот сейчас избрана депутатом – у нас знаете сколько в Подмосковье проблем? У наших пенсионеров отобрали право бесплатного проезда на московском транспорте, бабушка до внуков доехать не может, а вы говорите 4 миллиона! Поразительно, почему так быстро не решаются более насущные сегодня вопросы? Давайте сначала поможем простым людям, услышим их и откликнемся на их беды.

Пусть великие спортсмены на меня обижаются, пусть я буду плохая для них, но не их проблемы сейчас главные в нашей стране. Многих возмутила эта история с выплатами, люди недоумевают – за что, откуда такие деньги, а чем мы хуже? Я народ понимаю и я на стороне народа. Начнем с того, что легкоатлетов наших до Олимпиады не допустили – значит, было за что? Да, вина не доказана, но невиновность – тоже. А мы их поощряем.

Мы наделали кучу ошибок, нас исключили из ИААФ. И мы вот таким странным образом ликвидируем свои проколы! Неправильно мы это делаем, нам это еще припомнят и прицепятся к этому. Чем сейчас действительно стоит заняться – копаться в себе, думать, как исправлять ошибки, а не раздавать утешительные призовые.

Мы поощряем великих спортсменов, а народ в массе мы не видим. И вообще, у нас в стране что – завелись лишние миллионы? – заявила Резцова в интервью «Советскому спорту».

Голосование: Нужно ли платить компенсацию за пропущенную Олимпиаду в Рио?

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